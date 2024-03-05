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Еврокомиссия оштрафовала Apple почти на 2 млрд долларов

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Компьютер и планшет от Apple
Компьютер и планшет. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейская комиссия оштрафовала Apple почти на 2 млрд долларов за злоупотребление контролем над музыкальными стриминговыми сервисами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В решении говорится, что компания не давала музыкальным стриминговым сервисам, являющимся конкурентами Apple Music, иметь такие же возможности для привлечения пользователей, какие есть у музыкального сервиса Apple.

Комиссия заявила, что Apple нарушила правила конкуренции, действующие в Евросоюзе, не позволив разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных и более дешевых музыкальных сервисах. Штраф стал результатом многолетнего расследования по антимонопольной жалобе Spotify.

Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент и глава антимонопольной комиссии, заявила, что поведение Apple оказало влияние на миллионы европейских потребителей, которые не смогли самостоятельно выбрать музыкальный стриминговый сервис.

Напомним, в 2019 году Spotify обвинила Apple в злоупотреблении властью над своим магазином приложений и несправедливом налоге для конкурирующих разработчиков приложений. Представители Spotify заявляли, что взимая комиссионные с других компаний, Apple выступает одновременно и игроком, и арбитром, сознательно ставя других разработчиков приложений в невыгодное положение.

В Apple заявили, что будут обжаловать штраф. В компании считают, что решение было принято, несмотря на отсутствие прямых доказательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2064559-evrokomissiya-oshtrafovala-apple-pochti-na-2-mlrd-dollarov/

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