Еврокомиссия оштрафовала Apple почти на 2 млрд долларов

Европейская комиссия оштрафовала Apple почти на 2 млрд долларов за злоупотребление контролем над музыкальными стриминговыми сервисами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В решении говорится, что компания не давала музыкальным стриминговым сервисам, являющимся конкурентами Apple Music, иметь такие же возможности для привлечения пользователей, какие есть у музыкального сервиса Apple.

Комиссия заявила, что Apple нарушила правила конкуренции, действующие в Евросоюзе, не позволив разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных и более дешевых музыкальных сервисах. Штраф стал результатом многолетнего расследования по антимонопольной жалобе Spotify.

Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент и глава антимонопольной комиссии, заявила, что поведение Apple оказало влияние на миллионы европейских потребителей, которые не смогли самостоятельно выбрать музыкальный стриминговый сервис.

Напомним, в 2019 году Spotify обвинила Apple в злоупотреблении властью над своим магазином приложений и несправедливом налоге для конкурирующих разработчиков приложений. Представители Spotify заявляли, что взимая комиссионные с других компаний, Apple выступает одновременно и игроком, и арбитром, сознательно ставя других разработчиков приложений в невыгодное положение.

В Apple заявили, что будут обжаловать штраф. В компании считают, что решение было принято, несмотря на отсутствие прямых доказательств.