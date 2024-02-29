Илон Маск заявил, что Tesla выпустит спорткар Roadster в 2025 году

Илон Маск заявил, что в 2025 году Tesla выпустит долгожданную модель спортивного автомобиля Roadster, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Основатель и гендиректор Tesla заявил, что компания начнет поставки спорткара Roadster уже в следующем году. По мнению экспертов, это сигнализирует о том, что Tesla пытается привлечь как можно больше новых клиентов на фоне растущей конкуренции на рынке электрокаров.

Маск сообщил, что автомобиль будет способен развивать скорость до 60 миль/час менее чем за секунду. По его словам, такой машины на рынке еще не было, добавив, что Roadster, возможно, даже нельзя будет назвать машиной.

Оригинальный Roadster был первым серийным автомобилем Tesla, выпущенным в 2008 году. Заявления Маска о давно обещанной новой модели спорткара Roadster прозвучали ровно тогда, когда продажи Tesla замедлились. Ожидается, что новая модель должна повысить популярность компании среди потребителей.

Кроме того, китайская компания BYD не так давно представила спортивный автомобиль U9 стоимостью 233 тысячи долларов. У компании есть цель наладить линейку производства бюджетных спорткаров. По мнению экспертов, именно это известие могло подстегнуть стремление Tesla как можно скорее выпустить на рынок новый Roadster.