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Еще три американские редакции подали иск против OpenAI за незаконное использование контента

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Цифровые издания The Intercept, Raw Story и AlterNet подали в суд на OpenAI за несанкционированное использование журналистских материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Цифровые новостные агентства The Intercept, Raw Story и AlterNet присоединились к борьбе с несанкционированным использованием журналистских материалов для обучения искусственного интеллекта, подав иск о нарушении авторских прав против владельца ChatGPT OpenAI.

Организации заявляют, что тысячи их статей использовались OpenAI для обучения чат-бота, который на основе этих данных генерирует ответы для пользователей. По словам представителей редакций, OpenAI использовала журналистские материалы без разрешения.

И без того испытывающая затруднения новостная индустрия рассматривает рынок искусственного интеллекта как финансовую угрозу. Некоторые новостные агентства заключили лицензионные соглашения на использование своих материалов. Однако в некоторых случаях переговоры провалились.

В декабре The New York Times подала иск с требованием о прекращении использования материалов газеты для обучения ИИ. Иск также включал требование о возмещении ущерба.

В иске The Intercept, Raw Story и AlterNet указаны конкретные статьи, которые в настоящее время активно цитируются нейросетью ChatGPT, что, по мнению редакций, является доказательством незаконного использования их контента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2063682-esche-tri-amerikanskie-redaktsii-podali-isk-protiv-openai-za-nezakonnoe-ispolzovanie-kontenta/

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