Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Apple решила свернуть разработку электромобиля. Сотрудников проекта переведут в AI-отдел

Опубликовано:

Штаб-квартира Apple в Купертино
Штаб-квартира Apple в Купертино. Фото: Josh Edelson/Getty Images

Компания Apple решила свернуть один из самых амбициозных в своей истории проектов по созданию электромобиля, которым начала заниматься 10 лет назад, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

В проекте (Project Titan), существование которого Apple никогда публично не признавала, предположительно было задействовано около двух тысяч человек - внутри компании они были известны как Special Projects Group.

Часть из них будет переведена в подразделение, которое занимается разработками в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, решение было принято главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем.

Сама Apple эти сообщения не комментирует.

Спрос на электромобили в последнее время упал, а рынок электромобилей становится все более конкурентным.

Основанная бизнесменом Илоном Маском компания Tesla была вынуждена снизить цены на свои электрокары на ключевых рынках по всему миру, включая ЕС и Китай, из-за жесткой конкуренции со стороны китайских производителей.

Apple начала проект по созданию электромобиля на фоне большого интереса к беспилотным авто в Кремниевой долине, пишет Reuters.

В 2020 году агентство писало, что Apple рассматривает возможность выпуска автомобиля уже в 2024 или 2025 году.

СМИ писали, что компания потратила миллиарды долларов на исследования и разработки, а изначальная концепция предполагала создание автомобиля без руля и педалей, однако от этой идеи впоследствии пришлось отказаться.

"Если это правда, то Apple будет уделять больше внимания генеративному AI, и это должно вселить в инвесторов оптимизм по поводу усилий компании и ее способности конкурировать на уровне платформ в области искусственного интеллекта", - сказал Reuters глава консалтинговой компании Creative Strategies Бен Баджарин.

Пока Apple воздерживалась от серьезных шагов в области искусственного интеллекта, в отличие от других технологических гигантов, таких как Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft, которые активно используют технологию, отмечает агентство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2063550-apple-reshila-svernut-razrabotku-elektromobilya-sotrudnikov-proekta-perevedut-v-ai-otdel/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Я не знаю, будут ли это мирные похороны». Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон Умер Николай Рыжков — разочаровавшийся реформатор Навального могли обменять на киллера. Что известно о возможной сделке, сорвавшейся после смерти политика
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.