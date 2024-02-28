Apple решила свернуть разработку электромобиля. Сотрудников проекта переведут в AI-отдел

Компания Apple решила свернуть один из самых амбициозных в своей истории проектов по созданию электромобиля, которым начала заниматься 10 лет назад, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

В проекте (Project Titan), существование которого Apple никогда публично не признавала, предположительно было задействовано около двух тысяч человек - внутри компании они были известны как Special Projects Group.

Часть из них будет переведена в подразделение, которое занимается разработками в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, решение было принято главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем.

Сама Apple эти сообщения не комментирует.

Спрос на электромобили в последнее время упал, а рынок электромобилей становится все более конкурентным.

Основанная бизнесменом Илоном Маском компания Tesla была вынуждена снизить цены на свои электрокары на ключевых рынках по всему миру, включая ЕС и Китай, из-за жесткой конкуренции со стороны китайских производителей.

Apple начала проект по созданию электромобиля на фоне большого интереса к беспилотным авто в Кремниевой долине, пишет Reuters.

В 2020 году агентство писало, что Apple рассматривает возможность выпуска автомобиля уже в 2024 или 2025 году.

СМИ писали, что компания потратила миллиарды долларов на исследования и разработки, а изначальная концепция предполагала создание автомобиля без руля и педалей, однако от этой идеи впоследствии пришлось отказаться.

"Если это правда, то Apple будет уделять больше внимания генеративному AI, и это должно вселить в инвесторов оптимизм по поводу усилий компании и ее способности конкурировать на уровне платформ в области искусственного интеллекта", - сказал Reuters глава консалтинговой компании Creative Strategies Бен Баджарин.

Пока Apple воздерживалась от серьезных шагов в области искусственного интеллекта, в отличие от других технологических гигантов, таких как Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft, которые активно используют технологию, отмечает агентство.