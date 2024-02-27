Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Microsoft заключила сделку с ИИ-стартапом из Франции

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Microsoft заключила сделку с французским стартапом в области искусственного интеллекта Mistral, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Брэд Смит, президент Microsoft, объявил о заключении многолетнего партнерства с парижской компанией Mistral. Новый контракт призван помочь французскому стартапу, созданному всего 10 месяцев назад, вывести на рынок свои модели искусственного интеллекта. Соглашение также подтвердили в Mistral.

В рамках сделки Microsoft инвестирует в развитие Mistral. При этом финансовые детали сделки не разглашаются. Партнерство будет включать в себя сотрудничество в области исследований и разработок для создания приложений для правительств по всей Европе и использования этих моделей искусственного интеллекта для удовлетворения конкретных потребностей государственного сектора.

Партнерство делает Mistral второй компанией, предоставляющей коммерческие языковые модели на платформе облачных вычислений Microsoft Azure.

"Доверие Microsoft к нашей модели — это шаг вперед на нашем пути к тому, чтобы сделать передовой искусственный интеллект доступным для каждого", — сказал Артур Менш, соучредитель и исполнительный директор Mistral.

Microsoft уже инвестировала около 13 млрд долларов в OpenAI. Однако данную сделку в настоящее время расследуют органы по надзору за конкуренцией в США, ЕС и Великобритании. Смит подчеркнул, что обе компании являются очень важными партнерами, но Microsoft не контролирует OpenAI.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2063211-microsoft-zaklyuchila-sdelku-s-ii-startapom-iz-frantsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.