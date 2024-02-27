Microsoft заключила сделку с ИИ-стартапом из Франции

Microsoft заключила сделку с французским стартапом в области искусственного интеллекта Mistral, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Брэд Смит, президент Microsoft, объявил о заключении многолетнего партнерства с парижской компанией Mistral. Новый контракт призван помочь французскому стартапу, созданному всего 10 месяцев назад, вывести на рынок свои модели искусственного интеллекта. Соглашение также подтвердили в Mistral.

В рамках сделки Microsoft инвестирует в развитие Mistral. При этом финансовые детали сделки не разглашаются. Партнерство будет включать в себя сотрудничество в области исследований и разработок для создания приложений для правительств по всей Европе и использования этих моделей искусственного интеллекта для удовлетворения конкретных потребностей государственного сектора.

Партнерство делает Mistral второй компанией, предоставляющей коммерческие языковые модели на платформе облачных вычислений Microsoft Azure.

"Доверие Microsoft к нашей модели — это шаг вперед на нашем пути к тому, чтобы сделать передовой искусственный интеллект доступным для каждого", — сказал Артур Менш, соучредитель и исполнительный директор Mistral.

Microsoft уже инвестировала около 13 млрд долларов в OpenAI. Однако данную сделку в настоящее время расследуют органы по надзору за конкуренцией в США, ЕС и Великобритании. Смит подчеркнул, что обе компании являются очень важными партнерами, но Microsoft не контролирует OpenAI.