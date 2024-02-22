Boeing уволила топ-менеджера после инцидента с самолетом 737 Max

Руководство Boeing уволило главу подразделения разработки самолетов 737 Max после взрыва дверной панели, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В Boeing уволили руководителя, отвечавшего за производство самолетов 737 Max, через несколько недель после того, как в одном из самолетов рейса Alaska Airlines вылетела дверная панель. Эд Кларк, вице-президент и генеральный директор завода в Сиэтле, где производятся модели 737 Max, покинул компанию, получив глубочайшую благодарность за свой 20-летний вклад в развитие Boeing.

Увольнение одного из ключевых сотрудников произошло в то время, когда компания Boeing столкнулась с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов в связи с инцидентом, произошедшим в начале января. Тогда дверная панель выпала из самолета 737 Max над штатом Орегон.

Предварительный отчет федерального регулятора безопасности показал, что у самолета не было четырех болтов, предназначенных для крепления дверной панели, когда он покидал завод Boeing в Рентоне, штат Вашингтон.

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило полет самолета 737 Max 9, который стал участником инцидента.

В настоящее время регулирующие органы проверяют процессы производства и контроля качества в Boeing и Spirit AeroSystems, которые поставляют фюзеляж для 737 Max. Boeing также открыл свои заводы для клиентов, которые хотят лично провести контроль качества производственных процессов компании.