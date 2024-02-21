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Amazon присоединится к индексу "голубых фишек" Dow Jones

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Amazon лого
Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Amazon присоединяется к ключевому индексу фондового рынка Dow Jones, вытеснив аптечную сеть Walgreens Boots Alliance, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Крупнейшая компания онлайн-торговли присоединится к ключевому индексу "голубых фишек" (акции крупнейших и наиболее стабильных компаний) Dow Jones в начале торгов в понедельник.

S&P Dow Jones Indices, управляющая эталоном 30 акций, заявила, что изменения были вызваны дроблением акций Walmart в соотношении 3 к 1, которое также вступит в силу на следующей неделе.

В отличие от S&P 500 и Nasdaq Composite, индекс "голубых фишек" Dow Jones взвешивается по цене акций, а не по рыночной капитализации. Разделение акций Walmart снизит его вес и вес сектора потребительских товаров в индексе.

Индекс Dow Jones рассчитывается путем сложения цен 30 акций и деления на коэффициент, учитывающий такие изменения, как дробление акций. Это означает, что компании с более высокой ценой акций оказывают большее влияние на рост индекса, независимо от их общей рыночной стоимости.

В последние годы индекс Dow Jones отставал от S&P 500 и Nasdaq, поскольку он не так сильно ориентирован на акции технологических компаний. Индекс "голубых фишек" вырос примерно на 50% за последние пять лет, в то время как S&P 500 вырос более чем на 75%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос более чем вдвое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2062136-amazon-prisoedinitsya-k-indeksu-golubyh-fishek-dow-jones/

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