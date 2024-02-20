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OpenAI не разрешили запатентовать аббревиатуру GPT

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ChatGPT на компьютере
ChatGPT. Иллюстративное фото: pexels.com

OpenAI не имеет права запатентовать аббревиатуру GPT, поскольку она является лишь описанием продукта. Об этом заявили регуляторы США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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С тех пор, как OpenAI представила своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в ноябре 2022 года, подогревая интерес всего мира к этой технологии, компания всеми силами пытается помешать конкурентам использовать аббревиатуру GPT. В феврале Управление по патентам и товарным знакам США в очередной раз отказало компании в регистрации патента.

В последнем решении ведомства говорится, что управление отклоняет ходатайство OpenAI о регистрации товарного знака GPT, поскольку данная аббревиатура носит исключительно описательный характер и лишь детализирует функции или характеристику продукта компании.

Аббревиатура GPT — это сокращение от generative pre-trained transformer (генеративный предварительно обученный преобразователь), означающее набор моделей нейросетей, способных генерировать текст и изображение.

OpenAI в течение нескольких месяцев пыталась доказать, что термин GPT не имеет описательного характера, поскольку вряд ли каждый потребитель в курсе как расшифровываются данные буквы.

В компании пока не прокомментировали очередной отказ Управления по патентам и товарным знакам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2061881-openai-ne-razreshili-zapatentovat-abbreviaturu-gpt/

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