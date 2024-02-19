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FT: Евросоюз наложит штраф на Apple в размере 500 млн евро

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Человек перед зданием Apple
Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

ЕС собирается наложить на Apple первый в истории штраф в размере 500 млн евро за нарушение, касающееся доступа пользователей к сторонним сервисам, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщили источники FT, Брюссель собирается наложить первый в истории штраф на технологического гиганта Apple за предполагаемое нарушение закона ЕС о доступе к сервисам потоковой передачи музыки.

Штраф, размер которого составляет около 500 млн евро, как ожидается, будет официально наложен на компанию в начале марта. Он будет являться кульминацией антимонопольного расследования Европейской комиссии, которое должно было выяснить, использовала ли Apple свою платформу, чтобы ограничить доступ пользователей к сервисам конкурентов.

Расследование выясняет, могла ли Apple заблокировать возможность сторонних разработчиков информировать владельцев iPhone о более дешевых альтернативных сервисах за пределами App Store. Расследование началось после того, как представители сервиса потоковой передачи музыки Spotify подали официальную жалобу регулирующим органам в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2061659-ft-evrosoyuz-nalozhit-shtraf-na-apple-v-razmere-500-mln-evro/

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