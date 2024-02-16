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Соцсеть Дональда Трампа Truth Social станет публичной компанией

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: David Becker/Getty Images

Соцсеть Дональда Трампа Truth Social станет публичной компанией благодаря получению одобрения от Комиссии по ценным бумагам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложение о слиянии медиа-компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Group с компанией Digital World Acquisition.

Это одобрение является победой Трампа, который после слияния будет владеть более чем 78 млн акций компании. Данная доля при нынешних ценах будет стоить почти 4 млрд долларов. Трамп, которому будет принадлежать от 58 до 69% компании, и другие инвесторы смогут заработать на десятки миллионов акций больше за счет непредвиденной прибыли.

Джей Риттер, профессор финансов в Университете Флориды, сказал, что непредвиденная прибыль — это богатство, выраженное в ценных бумагах, поскольку акции Trump Media в настоящее время не могут быть проданы.

Ключевые акционеры Trump Media, включая Трампа и его управленческую команду, согласились на "период блокировки", который не позволяет им продавать акции в течение шести месяцев после слияния, если Digital World не откажется от соглашения.

Digital World Acquisition впервые начала слияние с Trump Media and Technology Group в 2021 году, объявив о совместном создании соцсети Truth Social.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2061338-sotsset-donalda-trampa-truth-social-stanet-publichnoy-kompaniey/

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