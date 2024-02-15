SpaceX Илона Маска сменила место регистрации с Делавэра на Техас

SpaceX перенесла место регистрации предприятия из Делавэра в Техас вслед за другими компаниями Илона Маска, передает Bloomberg.

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Компания подала заявление в канцелярию госсекретаря Техаса после того, как в январе судья Делавэра оспорил зарплату Маска в качестве гендиректора Tesla в размере 56 млрд долларов.

Сразу после вынесения решения миллиардер заявил, что призовет акционеров Tesla проголосовать за перенос регистрации производителя электромобилей в Техас. На сегодняшний день он все еще не обратился к акционерам с такой просьбой. При этом он сделал заявление относительно SpaceX.

"SpaceX меняет штат регистрации с Делавэра на Техас. Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее зарегистрироваться в другом штате", — заявил предприниматель на своей странице в X.

Ранее Маск уже вывел регистрацию Neuralink из Дэлавера в Техас. Вывод Tesla из Делавэра потребует дополнительных шагов, поскольку акции компании торгуются публично, в отличие от SpaceX и Neuralink.

SpaceX уже имеет огромное присутствие в Техасе. Компания управляет центром разработки и тестирования двигателей в МакГрегоре, небольшом городке недалеко от Уэйко, а недавно она открыла завод по производству спутников Starlink за пределами Остина.

Компания также построила крупный завод по производству ракет под названием Starbase недалеко от Браунсвилля, где строит и запускает свою гигантскую ракету следующего поколения под названием Starship.