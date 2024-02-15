Google присоединилась к спутниковой миссии по борьбе с утечкой метана

Google присоединилась к спутниковой миссии по сканированию земного шара на предмет утечек метана, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Запуск спутника MthanSAT был анонсирован Фондом защиты окружающей среды шесть лет назад в качестве средства для мониторинга выбросов метана, являющихся одной из причин глобального потепления.

Планируется, что спутник отправится в космос в марте на борту ракеты, управляемой компанией SpaceX Илона Маска. 14 февраля Google заявила, что предоставит вычислительные возможности искусственного интеллекта, необходимые для обработки огромных объемов данных, получаемых орбитальным монитором.

MthanSAT — яркий пример того, как можно использовать спутники для обнаружения выбросов метана от нефтегазовых предприятий.

Эксперты говорят, что сокращение выбросов метана является одним из самых мощных краткосрочных действий, необходимых для решения проблемы глобального потепления.

Международное энергетическое агентство заявило, что мировая энергетическая отрасль ответственна за выбросы 135 млн тонн метана в 2022 году. Это лишь немного ниже рекордно высокого уровня 2019 года. Существующие спутники зафиксировали более 500 случаев "сверхвыбросов" в 2022 году.

MthanSAT, стоимость которого составляет 88 млн долларов, предназначен для измерения выбросов метана и выявления проблем там, куда не могут добраться другие службы обнаружения.