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Bloomberg: Очередной дизайнер "старой школы" уйдет из Apple

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Девушка с iPhone
Девушка с iPhone. Иллюстративное фото: Freepik

Старший промышленный дизайнер Apple, отвечавший за эстетику всех культовых устройств компании, уходит на пенсию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, старший промышленный дизайнер Барт Андре, который присоединился к Apple в 1992 году, сообщил коллегам о своем уходе на пенсию. Андре был одним из последних дизайнеров "старой школы", которые разрабатывали дизайн продуктов Apple, выпущенных за последние три десятилетия.

"Его вклад в продукты Apple огромен — я вижу его подход в каждой детали устройств компании, которыми пользуюсь каждый день", — сказал Кристофер Стрингер, который раньше работал с Андре в Apple, а теперь руководит звуковой компанией Syng.

Уход Андре следует за увольнениями других дизайнеров "старой школы". Колин Бернс, Шота Аояги и Питер Рассел-Кларк ушли из компании в конце прошлого года. Несколько опытных дизайнеров, работающих в команде разработчиков программного обеспечения Apple, также дали понять, что планируют уйти в ближайшем будущем.

В Apple не ответили на запрос журналистов о комментариях.

Отмечается, что команда промышленных дизайнеров, работавшая под руководством Джонни Айва (ушел из Apple в 2019 году), в которую также входил Барт Андре, стояла за разработкой дизайна таких продуктов, как iPhone, iPad и Apple Watch.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2060888-bloomberg-ocherednoy-dizayner-staroy-shkoly-uydet-iz-apple/

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