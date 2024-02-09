Сэм Альтман начал поиск инвесторов для своего нового проекта

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о поиске потенциального инвестора для своего нового проекта, который требует значительных вложений в размере 7 трлн долларов, сообщает The Wall Street Journal.

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Согласно WSJ, новая глобальная миссия Сэма Альтмана заключается в сборе триллионов долларов для трансформации глобальной полупроводниковой промышленности.

Генеральный директор OpenAI в настоящее время ведет переговоры с потенциальными инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов, по сбору средств для этой чрезвычайно амбициозной технологической инициативы. Она направлена, в частности, на увеличение мировых возможностей по производству чипов и расширение применения искусственного интеллекта.

Источники утверждают, что проект может потребовать вложений в диапазоне от 5 до 7 трлн долларов. Сообщается, что разработка собственного производства полупроводников поможет OpenAI в обучении масштабных языковых моделей искусственного интеллекта.

Ранее Сэм Альтман высказывал опасения относительно недостатка мощных чипов, необходимых для поддержки усилий OpenAI по созданию глобального искусственного интеллекта, который опережает человеческие способности.

Привлечение инвестиций такого масштаба, если это удастся, может стать рекордом для всей отрасли. Согласно данным Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков, общий объем выпуска корпоративных долговых обязательств США в прошлом году составил 1,44 трлн долларов. Общая рыночная капитализация Microsoft и Apple, двух крупнейших предприятий в США, оценивается приблизительно в 6 трлн долларов.

Глобальные продажи чипов в прошлом году достигли отметки в 527 млрд долларов, и ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до триллиона долларов.