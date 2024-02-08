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Эксперты Google назвали Сингапур потенциальным глобальным центром ИИ

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Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Google заявили, что Сингапур имеет очень высокий потенциал для того, чтобы стать глобальным центром развития искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В компании заявили, что движущим фактором, который способен сделать Сингапур глобальным центром развития искусственного интеллекта, является среда, которая всячески способствует инновациям.

"Чтобы ИИ по-настоящему реализовал свой потенциал, необходимо действительно хорошее государственное и частное партнерство", — заявила Кэролайн Яп, управляющий директор глобального бизнеса ИИ и прикладного проектирования в Google Cloud.

Яп выступила в кулуарах саммита Explore AI, встречи, организованной Google Cloud и правительством Сингапура для обсуждения лучших решений в области генеративного искусственного интеллекта.

"Когда в стране налажено по-настоящему хорошее государственное и частное партнерство, это помогает не только сделать взаимодействие граждан и государственного сектора более комфортным, но и создать среду для дальнейших инноваций", — заявила Кэролайн Яп.

Сингапур стал одной из первых стран, которая разработала план развития искусственного интеллекта. В декабре правительство города-государства запустило Национальную стратегию развития ИИ 2.0 — это обновленная версия плана по расширению использования ИИ.

Так, в рамках плана, 100 организаций страны получат доступ к высокопроизводительным графическим процессорам Google Cloud, платформе Vertex AI, предварительно обученным генеративным моделям искусственного интеллекта, чтобы внедрить эти инструменты в свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2059850-eksperty-google-nazvali-singapur-potentsialnym-globalnym-tsentrom-ii/

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