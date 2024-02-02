Доходы Meta достигли лучших показателей за последние два года

Meta удалось достичь лучших показателей продаж за последние два года. Кроме того, компания объявила о выплате первых в истории дивидендов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В Meta сообщили, что продажи компании выросли до 40,11 млрд долларов в последнем квартале 2023 года, что на 25% больше, чем годом ранее. Компания также объявила, что сумма обратного выкупа акций увеличилась на 50 млрд долларов. В третьем квартале 2023 года Meta сообщила о рекордной выручке в 34,15 млрд долларов, что на 23% выше показателя годовой давности.

Последние результаты Meta и других технологических гигантов демонстрируют силу всей отрасли. В 2023 году компаниям удалось извлечь выгоду из интереса к искусственному интеллекту и увеличения расходов на цифровую рекламу и гаджеты.

Компании стали более экономичными и прибыльными после сокращения рабочих мест и других расходов во время постпандемического технологического спада, который начался в 2021 году. Все это способствовало резкому росту акций технологических компаний в 2023 году.

"Более экономный подход помогает нам работать лучше и быстрее, и мы продолжим продвигать эти ценности как постоянную часть нашей работы", — заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг.