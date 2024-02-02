Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доходы Meta достигли лучших показателей за последние два года

Опубликовано:

Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Meta удалось достичь лучших показателей продаж за последние два года. Кроме того, компания объявила о выплате первых в истории дивидендов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В Meta сообщили, что продажи компании выросли до 40,11 млрд долларов в последнем квартале 2023 года, что на 25% больше, чем годом ранее. Компания также объявила, что сумма обратного выкупа акций увеличилась на 50 млрд долларов. В третьем квартале 2023 года Meta сообщила о рекордной выручке в 34,15 млрд долларов, что на 23% выше показателя годовой давности.

Последние результаты Meta и других технологических гигантов демонстрируют силу всей отрасли. В 2023 году компаниям удалось извлечь выгоду из интереса к искусственному интеллекту и увеличения расходов на цифровую рекламу и гаджеты.

Компании стали более экономичными и прибыльными после сокращения рабочих мест и других расходов во время постпандемического технологического спада, который начался в 2021 году. Все это способствовало резкому росту акций технологических компаний в 2023 году.

"Более экономный подход помогает нам работать лучше и быстрее, и мы продолжим продвигать эти ценности как постоянную часть нашей работы", — заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2058805-dohody-meta-dostigli-luchshih-pokazateley-za-poslednie-dva-goda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.