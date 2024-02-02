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Гендиректор X обратилась к рекламодателям с просьбой вернуться на платформу

Опубликовано:

Линда Яккарино
Линда Яккарино. Фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Гендиректор соцсети X Линда Яккарино в очередной раз обратилась к рекламодателям с просьбой вернуться на платформу, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В письме нынешним и действующим рекламодателям генеральный директор X Линда Яккарино заявила, что компания уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности детей в интернете и готова поддержать серию законопроектов о безопасности в Сети, предложенных законодателями США. В отличие от других соцсетей, которые с неодобрением относятся к данной инициативе.

Как стало известно Bloomberg, в письме говорится, что X всегда будет защищать интересы самых маленьких членов семей. Кроме того, Яккарино акцентирует внимание, что X — это совершенно новая компания, политика которой отличается от Twitter.

Данное заявление прозвучало, несмотря на то, что пользователи критикуют платформу за неспособность освободиться от распространения вредоносного и оскорбительного контента.

В октябре владелец платформы Илон Маск выступил с ругательствами в адрес рекламодателей, которые отказались сотрудничать с X. При этом реклама все еще остается основным источником дохода для компании. Сообщается, что меры, принимаемые Яккарино, должны смягчить удар, который был нанесен рекламодателям со стороны Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2058804-gendirektor-x-obratilas-k-reklamodatelyam-s-prosboy-vernutsya-na-platformu/

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