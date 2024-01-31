Акционер Tesla оспорил в суде зарплату Илона Маска как гендиректора компании

Суд Делавэра заявил, что зарплата в размере 55 млрд долларов, которую Илон Маск получает в качестве гендиректора Tesla, является чрезмерной, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Пять лет назад Илон Маск, в качестве сооснователя и руководителя компании-производителя электромобилей Tesla, отстоял для себя самый крупный план вознаграждения для руководителя за всю историю технологической отрасли США.

Однако в 2024 году один из акционеров Teslа решил оспорить в Канцлерском суде Делавэра размер данной заработной платы, и решение было вынесено не в пользу Илона Маска.

Это ставит под удар финансовое положение Маска, в данный момент являющегося самым богатым человеком в мире. Стоимость акций Tesla снизилась на 3% после объявления о решении суда. Если апелляционный суд поддержит решение первой инстанции, компании придется пересмотреть пакет компенсаций, получаемый Маском за руководство Tesla.

Опционы Tesla стоимостью около 51,1 млрд долларов были одним из самых ценных активов Маска. Без них размер его собственного капитала упал бы до 154,3 млрд долларов, что сделало бы его лишь третьим богатейшим человеком в мире.