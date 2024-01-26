Activision Blizzard отменила запуск игры, над которой работала с 2017 года

Сделка Microsoft о приобретении разработчика видеоигр Activision Blizzard за 69 млрд долларов начинает постепенно влиять на индустрию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Производитель видеоигр Blizzard Entertainment отменил запуск одного из крупнейших проектов последних лет в рамках реорганизации, которую проводит новый владелец компании, корпорация Microsoft. Ранее в рамках этой реорганизации было уволено 1900 сотрудников, или 9% штата разработчиков видеоигр.

Компания-разработчик популярных игр, включая World of Warcraft и Diablo IV, в последние годы вложила немало средств в разработку игры Odyssey. В частности, была сформирована команда из 100 разработчиков.

Игра, действие которой происходит в новой вселенной, находилась в разработке более шести лет и пережила многие другие инкубационные проекты Blizzard. Сейчас для многих фанатов остается непонятным: будет ли компания вообще выпускать новые игры или сосредоточится на действующих франшизах.

Представитель Blizzard Эндрю Рейнольдс сообщил, что разработка игры была остановлена, так как компания хочет сосредоточить внимание на более перспективных проектах.

Разработка игры Odyssey стартовала в 2017 году. Автором идеи являлся Крейг Амаи, ветеран Blizzard, работавший над World of Warcraft. Odyssey была задумана как игра на выживание, наподобие Minecraft и Rust, но более доработанная. В 2022 году компания заявила, что расширит команду, работающую над данной игрой.