Netflix удалось привлечь рекордное количество подписчиков в 2023 году

Netflix удалось привлечь 13 млн новых подписчиков в четвертом квартале 2023 года. Это лучшие итоги предпраздничного сезона за всю историю компании, передает NUR.KZ со ссылкой на

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Третий квартал подряд стриминговая платформа Netflix фиксирует рост числа новых подписчиков. По мнению экспертов, компании удалось найти способ привлекать зрителей, несмотря на то, что стоимость подписки без рекламы значительно выросла за последнее время.

После введения нескольких тарифов: самый дешевый – с рекламой, самый дорогой – без рекламы, компании удалось привлечь именитых рекламодателей на свою платформу. Эти средства были направлены на производство нового контента.

И, по мнению аналитиков Quartz, вкладываясь в контент, компания смогла убедить зрителей в том, что введение нескольких тарифных планов было оправданным. Результатом стал триумф черной комедии от Netflix "Грызня" на вручении премии "Эмми". Кроме того, фильм "Маэстро", выпущенный платформой, был номинирован на "Оскар".

Также компания делает ставку на запуск массовых спортивных телешоу. Так, в скором времени на платформе должно быть запущено рестлинг-шоу в сотрудничестве с официальным промоутером рестлинг-соревнований World Wrestling Entertainment.