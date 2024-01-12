Apple вернулась в список лучших работодателей США по итогам 2023 года

Apple вернула себе место в рейтинге 100 лучших работодателей США. Однако многие технологические компании покинули этот список, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Производитель iPhone занял 39-е место в списке Glassdoor, веб-сайта, на котором сотрудники публикуют анонимные отзывы о работодателях. Glassdoor проводит опрос с 2009 года.

Всего в список вошла 31 компания технологического сектора по сравнению с 41 в прошлом году. Поэтому в этом году в рейтинге оказалось больше предприятий розничной торговли и производства.

Лучшими компаниями-работодателями по данным опросов стала консультативная компания Bain&Co, за ней следует производитель чипов Nvidia, чьи продукты лежат в основе быстро развивающейся отрасли искусственного интеллекта.

"Технологии потеряли часть своей привлекательности по сравнению с прошлым годом. Это по-прежнему отличная отрасль для соискателей работы, но ее популярность снизилась.

При этом возвращение в рейтинг традиционных производств говорит о том, что мы возвращаемся к более сбалансированному рынку труда", — сказал ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао.

В рейтинг также вошли такие технологические компании, как Adobe (15 место), Microsoft (18 место) и Google Alphabet (26 место).