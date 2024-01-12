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Власти ЕС требуют от Google выплаты многомиллионного штрафа, назначенного в 2017 году

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Вывеска Google рядом с офисом в Сан-Франциско
Офис Google. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Выплаты многомиллионного штрафа по антимонопольному иску, назначенному в 2017 году, требуют от Google власти Евросоюза, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Юрисконсульт Верховного суда Европейского Союза заявил, что Google должна выплатить колоссальный штраф в рамках урегулирования антимонопольного дела. Регулирующие органы установили, что компания предоставляла преимущества собственным продуктам, выдавая их первыми в поисковом списке пользователей.

Генеральный адвокат Европейского суда Джулиана Кокотт рекомендовала отклонить апелляцию компании, которая пыталась оспорить штраф, вынесенный в 2017 году. В своем юридическом заключении Кокотт также предложила оставить в силе штраф в размере 2,4 млрд евро, который Европейская комиссия наложила на Google.

Комиссия обвинила компанию в несправедливом перенаправлении посетителей на собственный сервис Google Shopping в ущерб конкурентам. Это был один из трех многомиллиардных штрафов, которые комиссия наложила на Google в течение последних десяти лет.

Еще в 2017 году Google внесла изменения, чтобы выполнить решение Европейской комиссии, требующее равного отношения к конкурентам. Компания начала проводить аукционы по поиску покупок, в которых она будет участвовать наряду с другими поставщиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2055171-vlasti-es-trebuyut-ot-google-vyplaty-mnogomillionnogo-shtrafa-naznachennogo-v-2017-godu/

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