Прибыль Samsung упала на 35% из-за снижения спроса на чипы

Прибыль Samsung упала на 35% из-за снижения спроса на микросхемы. Это также говорит о том, что технологический рынок восстанавливается медленно, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Крупнейшая компания Южной Кореи сообщила о падении операционной прибыли на 35% до 2,1 млрд долларов, что примерно на 24% меньше оценок аналитиков. Выручка упала больше, чем ожидалось. За весь 2023 год Samsung сообщила о самой низкой операционной прибыли за последние 15 лет.

Результаты компании подчеркивают, что спрос на смартфоны и микросхемы, которые используются в современной электронике, остается не очень высоким в условиях экономической неопределенности. Это также ухудшает перспективы восстановления рынка, которое, как надеялись многие инвесторы, произойдет в 2024 году.

При этом в декабре Micron Technology, один из главных конкурентов Samsung, представил прогноз доходов, превзошедший ожидания аналитиков. Ожидается, что строительство центров обработки данных может компенсировать вялость на рынках компьютеров и мобильных устройств.

"Это показывает, что восстановление происходит медленнее, чем мы все думали. Цены растут не так быстро, и спрос со стороны некоторых секторов не такой сильный", — сказал Том Канг, директор по исследованиям Counterpoint Technology Market Research.

В октябре компания Samsung предсказала, что долго находившийся на спаде рынок микросхем стоимостью 160 млрд долларов постепенно восстановится в 2024 году благодаря буму в разработке искусственного интеллекта.