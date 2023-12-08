Акции Google выросли в цене после объявления о запуске ИИ Gemini

Акции Google подскочили в цене на 5% после того, как компания анонсировала выпуск новейшей модели искусственного интеллекта Gemini AI, передает CNBC.

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Акции Google подорожали на 5% в четверг, на следующий день после того, как компания объявила о выпуске новой модели искусственного интеллекта под названием Gemini, которая будет конкурировать с продуктами OpenAI, Microsoft и Meta.

Аналитики Bank of America заявили, что в этом году Alphabet, материнская компания Google, находится под давлением из-за опасений по поводу медленного развития в области искусственного интеллекта, поэтому конкурентная модель может иметь огромные преимущества для компании. Причем, как на потребительском рынке, так и в корпоративных продажах.

"Мы считаем, у Google есть хорошие возможности для развития искусственного интеллекта. Данные также свидетельствуют, что у Google есть прекрасные перспективы для роста акций в первом полугодии 2024 года", — добавили аналитики.

Пока неясно, планирует ли Google монетизировать Gemini через все свои продукты в долгосрочной перспективе, хотя в этом месяце компания начнет с лицензирования Gemini для клиентов через Google Cloud.