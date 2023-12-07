SpaceX Илона Маска оценили в 175 млрд долларов

Космическая компания Илона Маска SpaceX инициировала переговоры о продаже инсайдерских акций. Сообщается, что компания оценивается в 175 млрд долларов, передает Bloomberg.

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Самый ценный стартап США обсуждает тендерное предложение, которое может варьироваться от 500 до 750 млн долларов, сообщили источники Bloomberg, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация является конфиденциальной.

По словам источников, SpaceX рассматривает предложение о продаже акций по цене около 95 долларов за штуку. Условия и размер тендерного предложения могут меняться в зависимости от заинтересованности, как продавцов, так и покупателей.

Оценка в 175 млрд долларов — это больше, чем оценка в 150 млрд долларов, которую компания получила в рамках тендера, прошедшего этим летом. Представители SpaceX никак не прокомментировали данную информацию.

Как сообщалось ранее, SpaceX планирует получить в этом году выручку в размере около 9 млрд долларов от своего бизнеса по запуску ракет и спутникового интернета Starlink. При этом прогнозируется, что в 2024 году продажи вырастут примерно до 15 млрд долларов. Компания также обсуждает первичное публичное размещение акций Starlink уже в конце 2024 года.