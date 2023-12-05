OpenAI отложила запуск магазина чат-ботов до следующего года
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OpenAI отложила запуск магазина чат-ботов до следующего года после скандала, связанного с неожиданным увольнением основателя компании Сэма Альтмана, передает Quartz.
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Для OpenAI последние две недели были слишком насыщены событиями. Оправившись от недавнего скандала вокруг генерального директора Сэма Альтмана, компания-производитель ChatGPT объявила, что запуск магазина чат-ботов с искусственным интеллектом, который был запланирован на декабрь, будет отложен до следующего года.
Ранее заявлялось, что данный магазин будет работать по тому же принципу, что и магазин приложений AppStore от Apple.
Неожиданное увольнение Сэма Альтмана с поста гендиректора, а также его стремительное возвращение на должность стали критическим моментом для компании, который значительно повлиял на производительность и темпы реализации планов.
С момента запуска ChatGPT в прошлом году в индустрии искусственного интеллекта произошло множество событий — от запуска новых чат-ботов до старта производства чипов для искусственного интеллекта от Nvidia. Для OpenAI промедление даже на несколько дней может стать критическим, поскольку в это время конкуренты могут воспользоваться этим преимуществом в своих интересах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2049161-openai-otlozhila-zapusk-magazina-chat-botov-do-sleduyuschego-goda/