OpenAI отложила запуск магазина чат-ботов до следующего года после скандала, связанного с неожиданным увольнением основателя компании Сэма Альтмана, передает Quartz.

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Для OpenAI последние две недели были слишком насыщены событиями. Оправившись от недавнего скандала вокруг генерального директора Сэма Альтмана, компания-производитель ChatGPT объявила, что запуск магазина чат-ботов с искусственным интеллектом, который был запланирован на декабрь, будет отложен до следующего года.

Ранее заявлялось, что данный магазин будет работать по тому же принципу, что и магазин приложений AppStore от Apple.

Неожиданное увольнение Сэма Альтмана с поста гендиректора, а также его стремительное возвращение на должность стали критическим моментом для компании, который значительно повлиял на производительность и темпы реализации планов.

С момента запуска ChatGPT в прошлом году в индустрии искусственного интеллекта произошло множество событий — от запуска новых чат-ботов до старта производства чипов для искусственного интеллекта от Nvidia. Для OpenAI промедление даже на несколько дней может стать критическим, поскольку в это время конкуренты могут воспользоваться этим преимуществом в своих интересах.