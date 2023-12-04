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Грозит ли X банкротство из-за действий Илона Маска, предположили эксперты

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Может ли компания X обанкротиться при Илоне Маске? Эксперты пытаются спрогнозировать, что случится с предприятием, если рекламодатели, которых оскорбили высказывания владельца платформы, продолжат уходить из X, передает BBC.

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В апреле 2023 года Илон Маск, владелец платформы X, заявлял, что если Disney считает его соцсеть достаточно хорошей площадкой, чтобы рекламировать семейное кино, а Apple предпочитает рекламировать свои смартфоны именно здесь, то это говорит об эффективности рекламы в соцсети.

Семь месяцев спустя Apple и Disney отказались размещать рекламу в X. Компании сделали это после того, как американская организация Media Matters for America заявила, что реклама в X чаще всего размещается рядом с публикациями, носящими пронацистский характер.

В X остро отреагировали на данное заявление и подали иск против организации. А сам Маск публично обрушился с ругательствами на рекламодателей, которые ушли из X, тем самым еще сильнее усугубив конфликт.

Может ли X действительно обанкротиться при Илоне Маске? В 2022 году доход Twitter от рекламы составил около 4 млрд долларов.

По оценкам Insider Intelligence, в этом году эта цифра упадет до 1,9 млрд долларов. У компании есть две основные статьи расходов: содержание штата и выплата кредитных обязательств в размере 13 млрд долларов, которые Маск взял на себя во время покупки компании.

По мнению экспертов, если компания не может обслуживать проценты по своим кредитам или позволить себе платить персоналу, то да, X действительно может обанкротиться. Этот вопрос можно решить, если Маск решит вложить в X собственные средства, однако последние действия демонстрируют, что он не собирается делать это.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2048973-grozit-li-x-bankrotstvo-iz-za-deystviy-ilona-maska-predpolozhili-eksperty/

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