Гендиректор X поддержала Илона Маска, выступившего против Disney

Гендиректор компании X (бывшая Twitter) Линда Яккарино выразила поддержку владельцу платформы Илону Маску, который накануне обрушился с ругательствами на руководство Disney, передает Bloomberg.

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Линда Яккарино, в задачи которой входит налаживание связей с рекламодателями, разослала письмо сотрудникам X, в котором заявила, что принципы компании не имеют цены и никогда не будут поставлены под угрозу.

За день до этого владелец платформы Илон Маск публично обрушился с ругательствами на рекламодателей X, которые отвернулись от компании, персонально обратившись к Walt Disney и ее гендиректору Бобу Айгеру.

"Как бы они ни старались, нас не будут отвлекать сторонние критики, которые не понимают нашей миссии. Интервью Илона было откровенным и глубоким. Он поделился непревзойденной и совершенно неприкрашенной точкой зрения и видением будущего", — заявила Яккарино.

Яккарино призвала сотрудников посмотреть выступление Маска на конференции, если они его еще не видели. Таким образом, руководитель платформы в очередной раз дала понять, что полностью поддерживает позицию владельца X.

Ранее многие компании отозвали размещение рекламы на X на фоне обвинений в антисемитизме, высказанных в адрес Маска.