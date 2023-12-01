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Гендиректор X поддержала Илона Маска, выступившего против Disney

Опубликовано:

Линда Яккарино
Линда Яккарино. Фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Гендиректор компании X (бывшая Twitter) Линда Яккарино выразила поддержку владельцу платформы Илону Маску, который накануне обрушился с ругательствами на руководство Disney, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Линда Яккарино, в задачи которой входит налаживание связей с рекламодателями, разослала письмо сотрудникам X, в котором заявила, что принципы компании не имеют цены и никогда не будут поставлены под угрозу.

За день до этого владелец платформы Илон Маск публично обрушился с ругательствами на рекламодателей X, которые отвернулись от компании, персонально обратившись к Walt Disney и ее гендиректору Бобу Айгеру.

"Как бы они ни старались, нас не будут отвлекать сторонние критики, которые не понимают нашей миссии. Интервью Илона было откровенным и глубоким. Он поделился непревзойденной и совершенно неприкрашенной точкой зрения и видением будущего", — заявила Яккарино.

Яккарино призвала сотрудников посмотреть выступление Маска на конференции, если они его еще не видели. Таким образом, руководитель платформы в очередной раз дала понять, что полностью поддерживает позицию владельца X.

Ранее многие компании отозвали размещение рекламы на X на фоне обвинений в антисемитизме, высказанных в адрес Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2048626-gendirektor-x-podderzhala-ilona-maska-vystupivshego-protiv-disney/

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