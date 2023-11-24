Что скандал в OpenAI может сказать о ситуации на технологическом рынке, рассказали эксперты

Какие выводы могут сделать наблюдатели из скандала, разгоревшегося в компании-разработчике ChatGPT OpenAI. По данным экспертов, ситуация показывает, кто именно управляет технологическим рынком, передает The New York Times.

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Произошедшее в OpenAI называют по-разному. Кто-то говорит, что это было похоже на перетягивание каната, кто-то считает, что это было противостоянием двух сторон, одна из которых выступает за развитие искусственного интеллекта, а вторая считает, что развитие технологии стоит притормозить.

И эксперты утверждают, что последнее суждение наиболее объективно. Ведь с одной стороны конфликта оказались люди, считающие искусственный интеллект новым преобразующим инструментом, а также инновацией, способной изменить мир.

Приверженцы этой концепции сравнивают ИИ с открытием парового двигателя, электричества и персонального компьютера. По мнению сторонников развития ИИ, все эти изобретения открыли новую эру процветания человечества и позволили заработать тем предприятиям, которые смогли использовать потенциал нового изобретения.

Согласно позиции, которой придерживается вторая сторона конфликта, ИИ — это нечто подобное инопланетной форме жизни. К нему стоит относиться настороженно и сдерживать его развитие, не позволяя новой технологии захватить человечество.

Журналисты The New York Times утверждают, что с возвращением Сэма Альтмана на пост гендиректора OpenAI противостояние окончено полной победой сторонников развития ИИ.

Из совета директоров вышли люди, которые считали, что ИИ может представлять угрозу человеческим ценностям. Нынешнее правление состоит из людей, которые считают, что грамотное использование новой технологии будет способствовать развитию цивилизации.