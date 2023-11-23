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Сэм Альтман вернется на пост гендиректора OpenAI

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Сэм Альтман
Сэм Альтман. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В компании OpenAI сообщили, что уволенный соучредитель будет управлять стартапом в области искусственного интеллекта под руководством нового совета директоров, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Уволенный основатель OpenAI Сэм Альтман готов вернуться к управлению компанией под руководством нового совета директоров. Это объявление было сделано после нескольких дней спекуляций и беспорядков в самом известном стартапе в области генеративного искусственного интеллекта.

В компании сообщили, что Сэм Альтман, уволенный с поста гендиректора в пятницу, 17 ноября, вернется к руководству компанией.

В соответствии с "принципиальным соглашением" он будет работать под руководством нового совета директоров, который будет состоять из бывшего исполнительного директора Salesforce Брета Тейлора, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело, действующего члена совета директоров OpenAI.

"Я люблю OpenAI, и все, что я делал за последние несколько дней, было направлено на сохранение команды и соответствии ее миссии. Когда я решил присоединиться к Microsoft, на тот момент это был лучший путь для меня и команды", — написал Альтман в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам Альтмана, при поддержке нового правления OpenAI и руководства Microsoft он надеется развивать прочное партнерство с Microsoft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2047024-sem-altman-vernetsya-na-post-gendirektora-openai/

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