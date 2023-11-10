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В Disney сообщили, что сосредоточатся не на прибыли, а на качестве контента

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Боб Айгер сидит в красном кресле
Боб Айгер. Фото: Jerod Harris/Getty Images for Vox Media

Гендиректор Disney Боб Айгер заявил, что компания сократит расходы еще на 2 млрд долларов. По его словам, студии будут производить меньше контента, но сосредоточатся на его качестве, передает Financial Times.

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Компания Walt Disney сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за последний квартал и прогнозирует, что сократит свои расходы еще на 2 млрд долларов, одновременно генерируя более качественный контент.

Результаты появились почти через год после того, как Боб Айгер вернулся в Disney в качестве генерального директора, заменив избранного им преемника Боба Чапека. По словам Айгера, они отражают "значительный прогресс", достигнутый за последний год, который позволил компании, наконец, перестать исправлять ошибки прошлого и начать осваивать новые перспективы бизнеса.

Айгер сказал, что лично работал над улучшением контента, выпускаемого студиями Disney, который, по его словам, частично пострадал из-за пандемии.

"Производительность с точки зрения качества не соответствует тем стандартам, которые мы установили для Disney. Из-за этого мы потеряли концентрацию. Теперь студии будут зарабатывать меньше, но сконцентрируются на качестве контента", — сказал он.

В отчете для инвесторов представители Disney заявили, что сократили восемь тысяч рабочих мест, а также снизили расходы на контент и разработали планы по дальнейшему сокращению затрат. Эти шаги, по данным руководства, приведут к свободному денежному потоку в размере около 8 млрд долларов в следующем финансовом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2044878-v-disney-soobschili-chto-sosredotochatsya-ne-na-pribyli-a-na-kachestve-kontenta/

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