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Disney полностью поглотит стриминговый сервис Hulu

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Человек держит смартфон с приложением Disney+
Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Disney, владеющий контрольным пакетом акций стримингового сервиса Hulu, заявил, что выкупит оставшиеся акции данного сервиса и станет его основным владельцем, передает BBC.

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Disney приобретет 33% акций Hulu у телегиганта Comcast. Это даст Disney право полной собственности на потоковый сервис и возможность включить его в платформу Disney+. Ожидается, что завершение поглощения Hulu обойдется примерно в 8,6 млрд долларов, говорится в заявлении Disney.

В компании заявили, что этот шаг будет способствовать достижению целей Disney в области потокового вещания, поскольку компания стремится увеличить число подписчиков. В настоящее время Disney уже продает шоу от Hulu в составе подписки Disney+.

Ценник отражает "гарантированную минимальную стоимость" потокового сервиса, который был создан, когда калифорнийская компания Disney приобрела в 2019 году 21st Century Fox вместе с контрольным пакетом акций Hulu.

Согласно соглашению между Disney и Comcast, заключенному в том году, обе фирмы имели право потребовать продажи Comcast доли в Hulu, и руководители компании открыто заявляли о своем желании заключить сделку.

В настоящее время у Hulu около 48,3 млн подписчиков по сравнению с 146,1 млн подписчиков Disney во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2043748-disney-polnostyu-poglotit-strimingovyy-servis-hulu/

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