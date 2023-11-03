Запрет на показ поведенческой рекламы от Meta усилили в Европе

Европейские чиновники расширили запрет на поведенческую рекламу от компании Meta на большую часть еврозоны, усугубляя конфликт регуляторов с компанией, передает Quartz.

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Технология поведенческой рекламы в Facebook и Instagram предполагает наблюдение за действиями пользователей в соцсети и последующее использование этих данных для создания персонифицированных рекламных предложений.

Новое решение Европейского совета по защите данных по запрету на показ подобной рекламы в еврозоне усугубляет конфликт властей блока с компанией, который начался после того, как норвежские чиновники по вопросам конфиденциальности наложили на Meta штраф в размере 1 миллион крон в день (примерно 90 тысяч долларов США) за получение данных пользователей без согласия. С 14 августа Meta накапливает ежедневные штрафы в Норвегии.

Meta заявила, что в настоящее время сотрудничает с регулирующими органами. Компания планирует запрашивать у пользователей разрешение на сбор данных и запустить в Европе возможность приобрести платную подписку на соцсети, которая будет исключать показ рекламы.

В компании отметили, что расширение запрета на всю территорию Европы игнорирует всю работу, которую компания провела для соответствия требованиям норвежских регуляторов.

Тобиас Юдин, глава международного отдела Норвежского управления по защите данных, заявил, что меры, предлагаемые Meta, могут не соответствовать требованиям европейских законодателей.