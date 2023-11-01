Гендиректор Google дал показания в рамках громкого антимонопольного дела в США

Гендиректор Google Сундар Пичаи дал показания в рамках крупного антимонопольного дела против Google, которое было возбуждено по инициативе Минюстиции США, передает Quartz.

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Министерство юстиции США утверждает, что Google платит технологическим компаниям, производящим смартфоны и планшеты, за то, чтобы те блокировали использование других поисковых сервисов на устройствах и делали Google поисковиком по умолчанию. Таким образом, по мнению властей США, компания проявляет антиконкурентное поведение и не способствует развитию инноваций в стране.

Согласно судебным документам, которые правительство внесло в протокол на прошлой неделе, выплаты компании производителям устройств составили более 26 млрд долларов в 2021 году. При этом операционные расходы Alphabet, материнской компании Google, за тот же период составили почти 68 млрд долларов.

Выступая в качестве главного свидетеля защиты, Сундар Пичаи отметил, что Google платит производителям устройств, прежде всего, за то, чтобы они использовали обновления безопасности, а также внедряли новшества в свои устройства. Он признал, что Google также платит за то, чтобы компании устанавливали их поисковую систему как основную, но отрицал, что Google финансирует блокировку конкурентов.

По его словам, Google доминирует на рынке, поскольку его поисковая система более совершенная, чем поисковики конкурентов.

"Мы усердно работаем над каждым конкретным запросом и предоставляем пользователям лучший вариант. Это всегда было нашим приоритетом", — сказал Пичаи.