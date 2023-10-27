Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Meta объявила о росте доходов в третьем квартале 2023 года

Опубликовано:

Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Meta, материнская компания Instagram и Facebook, объявила о резком росте прибыли в третьем квартале 2023 года. Это произошло благодаря увеличению доходов от рекламы, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Meta, базирующаяся в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщила, что в третьем квартале 2023 года ей удалось заработать 11,58 млрд долларов (4,39 долларов на акцию). Это больше, чем 4,4 млрд долларов (или 1,64 долларов на акцию), зафиксированные годом ранее. Выручка компании выросла на 23% до 34,15 млрд долларов с 27,71 млрд долларов.

Согласно опросу FactSet, аналитики в среднем ожидали, что прибыль компании составит 3,64 долларов на акцию при выручке в 33,58 млрд долларов.

"Несмотря на колебания технологического рынка, Meta продолжает оправдывать ожидания аналитиков. Благодаря устойчивому росту, активному участию пользователей и стратегической оптимизации затрат, Meta не только успешно преодолевает период неопределенности, но и открывает для себя новые перспективы роста", — сказал аналитик Insider Intelligence Джереми Голдман.

В Meta также сообщили, что число активных пользователей Facebook по состоянию на 30 сентября составило 3,05 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом на этой неделе компания столкнулась с исками от 41 штата США, власти которых заявляют, что компания наносит ущерб психическому здоровью молодых людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2042587-meta-obyavila-o-roste-dohodov-v-tretem-kvartale-2023-goda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.