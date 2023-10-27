Meta объявила о росте доходов в третьем квартале 2023 года

Meta, материнская компания Instagram и Facebook, объявила о резком росте прибыли в третьем квартале 2023 года. Это произошло благодаря увеличению доходов от рекламы, передает

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Компания Meta, базирующаяся в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщила, что в третьем квартале 2023 года ей удалось заработать 11,58 млрд долларов (4,39 долларов на акцию). Это больше, чем 4,4 млрд долларов (или 1,64 долларов на акцию), зафиксированные годом ранее. Выручка компании выросла на 23% до 34,15 млрд долларов с 27,71 млрд долларов.

Согласно опросу FactSet, аналитики в среднем ожидали, что прибыль компании составит 3,64 долларов на акцию при выручке в 33,58 млрд долларов.

"Несмотря на колебания технологического рынка, Meta продолжает оправдывать ожидания аналитиков. Благодаря устойчивому росту, активному участию пользователей и стратегической оптимизации затрат, Meta не только успешно преодолевает период неопределенности, но и открывает для себя новые перспективы роста", — сказал аналитик Insider Intelligence Джереми Голдман.

В Meta также сообщили, что число активных пользователей Facebook по состоянию на 30 сентября составило 3,05 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом на этой неделе компания столкнулась с исками от 41 штата США, власти которых заявляют, что компания наносит ущерб психическому здоровью молодых людей.