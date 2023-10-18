Netflix вновь начнет покупать фильмы у конкурентов

Американские киностудии, массово отзывавшие свои фильмы и шоу из проката в Netflix, вновь заключают контракты с этим стриминговым сервисом. Для многих это оказалось выгоднее, чем запускать свои собственные сервисы, передает Financial Times.

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Когда Netflix, компания, занимавшаяся доставкой DVD-дисков по подписке, в 2007 году запускала свой стриминговый сервис, создатели делали ставку на фильмы от сторонних производителей. Они приобретали лицензии у Walt Disney, NBCUniversal, Paramount и других студий для трансляции их шоу. Только после этого Netflix стала выпускать собственные сериалы и фильмы.

С течением времени, по мере роста популярности стриминговых сервисов, известные студии начали создавать свои платформы и отзывать у Netflix права на прокат своих шоу.

Однако в настоящее время крупные компании вновь решили заняться продажей прав на трансляцию некоторых шоу на Netflix. В этом году Warner Bros. Discovery, например, продала лицензии на трансляцию популярных сериалов "Белая ворона", "Клиент всегда мертв", "Футболисты" и "Братья по оружию".

"Последние 10 лет общепринятым мнением было, что все шоу нужно демонстрировать только на "домашних" сервисах, но история телевидения показывает, что продажа своих продуктов другим компаниям всегда была успешной стратегией. Это означает, что шоу продолжит жить и привлекать новых зрителей", — заявил Кейси Блойс, исполнительный директор HBO.

Вслед за этим объявлением аналитики заявили, что общие денежные расходы Netflix в следующем году увеличатся на 500 млн долларов, достигнув 17,7 млрд долларов. Эта сумма может быть потрачена на приобретение лицензий для трансляции сторонних шоу. Однако, по мнению аналитиков Morgan Stanley, в долгосрочной перспективе эти вложения принесут компании прибыль и укрепят ее позиции как самого популярного стримингового сервиса.