LinkedIn провела второе сокращение сотрудников в 2023 году

LinkedIn объявила об увольнении более 600 сотрудников, что составляет 3% рабочей силы компании. Социальная сеть отказывается от содержания позиций в финансовом, инженерном и других секторах, передает Quartz.

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Социальная сеть LinkedIn, ориентированная на профессиональное сообщество, является частью Microsoft с 2016 года. Октябрьское сокращение работников следует за более масштабным сокращением, проведенным компанией в июле, когда было уволено более 700 человек. За последние месяцы материнская компания Microsoft также уволила более тысячи сотрудников, объявив, что сокращения необходимы для оптимизации и будущего роста.

LinkedIn сообщает, что годовой доход компании в июне 2023 года впервые превысил 15 =млрд долларов. Платформа зарабатывает на рекламе и премиум-подписке, предоставляя участникам эксклюзивные функции.

LinkedIn утверждает, что в компании в настоящее время трудятся около 19 500 сотрудников. По состоянию на июль, штат Microsoft насчитывал 221 тысячу сотрудников, более половины которых находились в США.