Microsoft окончательно выкупил Activision Blizzard за 69 млрд долларов

Microsoft окончательно выкупил компанию-производителя видеоигр Activision Blizzard за 69 млрд долларов, несмотря на то, что эту сделку пытались оспорить антимонопольные органы, передает The Washington Post.

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Антимонопольные органы США и Великобритании пытались расторгнуть сделку, заявив, что она даст Microsoft несправедливое преимущество в игровой индустрии и будет способствовать антиконкурентной консолидации в технологическом секторе.

Но Microsoft, которая продемонстрировала в суде готовность к сотрудничеству, в конечном итоге одержала победу. Заключение сделки было официально завершено в конце прошлой недели после того, как британские регулирующие органы дали ей "зеленый свет". Это приобретение стало крупнейшей сделкой за всю 48-летнюю историю Microsoft.

Антимонопольные органы Великобритании заявили, что они одобрили сделку только потому, что Microsoft продала права на облачную потоковую передачу Activision французской компании Ubisoft. По мнению регуляторов, это снизило риски для рынка.

Сделка стала ударом по антимонопольным органам США, которые рассматривали приобретение как часть более широкой стратегии по сдерживанию растущей мощи технологической отрасли.