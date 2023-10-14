Судебное разбирательство о запрете TikTok началось в штате Монтана

Федеральный судья штата Монтана, в котором официально запретили TikTok, выразил сомнение в обоснованности данного решения местных властей, передает The Washington Post.

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В мае TikTok подал в суд на руководство штата Монтана, заявив, что запрет на работу соцсети нарушает Первую поправку и не подкреплен никакими доказательствами. Во время первого слушания по иску, которое прошло 12 октября, прокуроры штата утверждали, что запрет жизненно важен для защиты граждан от приложения, принадлежащего китайской компании. В настоящее время пользовательская база TikTok в США насчитывает 150 млн человек.

Окружной судья США Дональд Моллой, 77-летний уроженец Монтаны, назначенный президентом Биллом Клинтоном в 1996 году, завершил слушание примерно через час, заявив, что вскоре предложит предварительное решение по этому вопросу. При этом судья выразил сомнение относительно аргументов, которые приводят власти штата.

"Вы говорите о необходимости защитить потребителей от кражи их данных. Но все пользователи добровольно предоставляют свои данные TikTok. Если они сами хотят передать эту информацию какой бы то ни было платформе, как вы сможете их защитить?", — отметил судья.