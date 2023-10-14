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Netflix планирует открыть развлекательные центры для подписчиков

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Логотип Netflix на экране смартфона
Netflix. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Netflix планирует открыть развлекательные центры для своих подписчиков, в которых гости смогут окунуться в мир любимых шоу, передает Bloomberg.

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По словам Джоша Саймона, вице-президента компании по потребительским товарам, развлекательные пространства, получившие название Netflix House, будут сочетать в себе центры розничной торговли с ресторанами и интерактивными парками. Компания планирует открыть два центра в США в 2025 году, а затем распространить эту концепцию по всему миру.

В таких центрах посетители смогут окунуться в мир любимых шоу, попробовать аутентичную еду, купить тематические товары и посетить различные интерактивные шоу. Например, пройти полосу препятствий как в сериале "Игра в кальмара".

У компании уже есть опыт проведения разовых развлекательных акций для поклонников. Например, Netflix организовывала вечера напитков и танцев "Бал королевы", стилизованный под сериал "Бриджертоны". Такие вечера успешно прошли в 20 городах по всему миру. Самый большой отклик Netflix получил в Нью-Йорке, Токио и в Мехико. Можно ожидать, что первые центры появятся именно здесь.

"Мы видим, как сильно наши подписчики любят погружаться в мир наших фильмов и телешоу, поэтому долго думали над тем, как вывести это увлечение на новый уровень", — сказал Джош Саймон.

Продажа тематических товаров по фильмам, мультфильмам и телешоу, а также открытие развлекательных пространств — популярное направление деятельности, к которому в какой-то момент приходят компании, выпускающие контент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2040873-netflix-planiruet-otkryt-razvlekatelnye-tsentry-dlya-podpischikov/

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