Microsoft обвинили в неуплате почти 29 млрд долларов в виде налогов в США

Налоговое управление США утверждает, что Microsoft задолжала Казначейству США 28,9 млрд долларов. Эта сумма включает в себя неуплаченные налоги, штрафы и проценты, передает Quartz.

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Такие данные приводятся в отчете о длительном расследовании распределения прибыли Microsoft между странами и юрисдикциями в период с 2004 по 2013 годы.

Проверяющие органы утверждают, что практика, известная как трансфертное ценообразование, часто используется компаниями для минимизации своего налогового бремени. Так, компании сообщают о более низких прибылях в странах с высокими налогами и более высоких прибылях в юрисдикциях с более низкими налогами.

Microsoft, штаб-квартира которой находится в Редмонде, штат Вашингтон, заявила, что строго соблюдает налоговое законодательство, поэтому подаст апелляцию на решение внутри агентства. Ожидается, что этот процесс займет несколько лет. Акции компании немного упали на торгах, до 331 доллара за акцию.