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Alibaba проверят на шпионаж в Европе

Опубликовано:

Логотип alibaba
Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Бельгийская разведывательная служба заявила, что компания Alibaba, возможно, может участвовать в шпионаже, передавая Пекину конфиденциальные данные европейских пользователей, передает Financial Times.

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Власти европейских стран усиливают контроль над предполагаемыми рисками для безопасности и экономики, исходящими от китайских компаний. Эти меры говорят о том, что в будущем уровень открытости ЕС для торговли с Китаем может быть снижен.

Службы госбезопасности Бельгии (VSSE) заявили, что работают над обнаружением возможного шпионажа и/или вмешательства, осуществляемого китайскими организациями, включая Alibaba.

Alibaba, которая отрицает какие-либо правонарушения, в 2018 году подписала соглашение с Бельгией об открытии хаба в Льеже, пятом по величине грузовом аэропорту Европы, вложив 100 млн евро инвестиций в слабую экономику франкоязычного региона Валлонии.

Но спустя годы после открытия хаба VSSE продолжает пристально следить за операциями Alibaba. В частности, подозрение регуляторов вызывает внедрение систем программного обеспечения, которые могут поставлять в Китай конфиденциальную экономическую информацию пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2039860-alibaba-proveryat-na-shpionazh-v-evrope/

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