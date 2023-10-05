Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Компания Уоррена Баффета продала 5 млн акций HP

Опубликовано:

Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала еще пять миллионов акций компании-производителя принтеров HP, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Если самый известный в мире инвестор продолжит избавляться от акций компании-производителя техники, то в скором времени рынок уже не сможет следить за всеми его действиями в рамках HP. Доля Berkshire Hathaway в HP вот-вот упадет ниже 10%, так как компания продала почти пять миллионов акций.

Согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США, инвесторы, владеющие менее 10% компании, должны сообщать о своих активах на ежеквартальной основе, тогда как крупные владельцы акций должны публично сообщать о каждом действии, которое может повлиять на рынок (продажа и покупка акций).

За действиями Баффета следят инвесторы со всего мира, поскольку в течение многих лет он демонстрировал исключительную дальновидность и понимание рынка. Не так давно Berkshire владела более 12% акций HP, но в прошлом месяце начала сокращать свою долю. Сейчас она снизилась до 10,2%. За последние 30 дней акции HP упали почти на 14%.

Berkshire приобрела свою долю в HP в начале 2022 года. На протяжении всей своей инвестиционной карьеры Баффет сопротивлялся инвестированию в технологические компании, поскольку заявлял, что не может с уверенностью выбрать долгосрочных лидеров.

Но в последние годы Berkshire сделала крупнейшую инвестицию в 350 млрд долларов, вложив эти деньги в Apple. Баффет заявлял, что Apple выпускает товары для чрезвычайно лояльной аудитории, поэтому данную инвестицию можно считать надежной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2039465-kompaniya-uorrena-baffeta-prodala-5-mln-aktsiy-hp/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.