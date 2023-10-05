Компания Уоррена Баффета продала 5 млн акций HP

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала еще пять миллионов акций компании-производителя принтеров HP, передает Quartz.

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Если самый известный в мире инвестор продолжит избавляться от акций компании-производителя техники, то в скором времени рынок уже не сможет следить за всеми его действиями в рамках HP. Доля Berkshire Hathaway в HP вот-вот упадет ниже 10%, так как компания продала почти пять миллионов акций.

Согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США, инвесторы, владеющие менее 10% компании, должны сообщать о своих активах на ежеквартальной основе, тогда как крупные владельцы акций должны публично сообщать о каждом действии, которое может повлиять на рынок (продажа и покупка акций).

За действиями Баффета следят инвесторы со всего мира, поскольку в течение многих лет он демонстрировал исключительную дальновидность и понимание рынка. Не так давно Berkshire владела более 12% акций HP, но в прошлом месяце начала сокращать свою долю. Сейчас она снизилась до 10,2%. За последние 30 дней акции HP упали почти на 14%.

Berkshire приобрела свою долю в HP в начале 2022 года. На протяжении всей своей инвестиционной карьеры Баффет сопротивлялся инвестированию в технологические компании, поскольку заявлял, что не может с уверенностью выбрать долгосрочных лидеров.

Но в последние годы Berkshire сделала крупнейшую инвестицию в 350 млрд долларов, вложив эти деньги в Apple. Баффет заявлял, что Apple выпускает товары для чрезвычайно лояльной аудитории, поэтому данную инвестицию можно считать надежной.