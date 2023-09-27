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Фанаты упрекнули Apple в выпуске "худшего аксессуара за всю историю"

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Человек перед зданием Apple
Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

Фанаты Apple заявили, что компания выпустила худший аксессуар для iPhone за всю свою историю. Им стал чехол для смартфона, выполненный из нового экологичного материала, передает Bloomberg.

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Ткань, которую Apple называет FineWoven, является новаторской альтернативой натуральной кожи. Согласно заявлению компании, ткань тактильно приятна и имеет деликатный блеск, поэтому ее использовали для изготовления фирменных чехлов для iPhone и ремешка для "умных" часов Apple Watch.

Apple описывает FineWoven как совершенно новый текстиль, на 68% изготовленный из переработанного материала.

Компания стремится к постепенному отказу от использования кожи во всей линейке продукции, включая чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch. Это важный шаг к обеспечению нулевого уровня выбросов углерода во всей глобальной деятельности компании.

Однако новшество подверглось критике из-за того, что на материале остается слишком много царапин и пятен. Кроме того, многим потребителям не нравится, что материал является слишком скользким. Фанаты бренда считают, что благородная попытка Apple сделать свою продукцию углеродно-нейтральной, является одной из крупнейших осечек компании в 2023 году.

Федерико Витиччи, подкастер и автор блога MacStories, в котором он рассказывает обо всех обновлениях Apple, говорит, что на его чехле, выполненном из FineWoven, в первые же часы использования появилось пятно.

"Честно говоря, я считаю, что это один из худших аксессуаров, выпущенных Apple", — сказал он.

Представители компании пока не прокомментировали претензии потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2038140-fanaty-upreknuli-apple-v-vypuske-hudshego-aksessuara-za-vsyu-istoriyu/

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