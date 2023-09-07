TikTok открыл первый европейский центр обработки данных в Дублине

TikTok запустил новый центр обработки данных, который расположен в Европе. Всего таких центров должно быть три. Китайская компания стремится улучшить свои отношения с Западом, так как ее обвиняют в нарушении правил конфиденциальности, передает Quartz.

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Руководство TikTok объявило, что данные европейских пользователей теперь обрабатываются в центре данных, который находится в Дублине. Еще два центра обработки данных находятся на стадии строительства. Один из них также будет расположен в Ирландии, а третий центр будет открыт в Норвегии. Проект по хранению европейских данных на континенте получил название Project Clover.

TikTok находится под пристальным вниманием европейских и американских регуляторов из-за опасений, что конфиденциальные данные пользователей могут быть переданы китайским властям. TikTok принадлежит ByteDance, китайской компании, которая в 2020 году перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур.

В 2023 году TikTok представил план по хранению данных в Европе, где действуют строгие законы о конфиденциальности. Это произошло после того, как несколько западных правительств запретили использование приложения на официальных устройствах своих сотрудников.

Британская компания по кибербезопасности NCC Group, которая управляет проектом, объявила, что будет проверять трафик, идущий от TikTok, чтобы убедиться, что к нему имеет доступ ограниченное число сотрудников. Кроме того, организация будет осуществлять мониторинг центра обработки данных в реальном времени, чтобы выявлять подозрительные попытки доступа к данным и оперативно на них реагировать.