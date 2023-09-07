WSJ: Илон Маск занял у SpaceX миллиард долларов, чтобы купить Twitter

Илон Маск занял у SpaceX один миллиард долларов, примерно в то же время, когда вел переговоры о покупке Twitter. Это не первый случай, когда генеральный директор брал заемные средства у своей космической компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Заем, предоставленный SpaceX, проливает свет на то, как самый богатый человек в мире смог собрать средства для покупки социальной сети Twitter, не распродавая значительное количество акций своих компаний. По данным The Wall Street Journal, совет директоров SpaceX одобрил кредит, который был обеспечен частью акций, принадлежащих Маску, в октябре 2022 года. Документы также указывают, что миллиардер вернул эту сумму компании уже через месяц, в ноябре 2022 года.

На протяжении многих лет Маск заключал соглашения с банками, получая займы под залог своих акций в собственных предприятиях, обычно в компании-производителе электрокаров Tesla. В данном случае заемщиком выступила сама компания SpaceX.

Согласно данным SpaceX, представленным в Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам, Маск в настоящее время является крупнейшим акционером компании, контролируя 42% акций и почти 79% голосов. Это означает, что если он решит взять займ у SpaceX еще раз, то, вероятно, сможет это сделать.

С самого начала существования SpaceX Маск обращался к компании, чтобы поддержать другие свои предприятия. Несколько лет назад он занял у SpaceX 20 млн долларов, чтобы помочь компании Tesla, которая сильно пострадала от мирового экономического кризиса 2008 года.