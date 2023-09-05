Sony готовится покорить Болливуд, объединившись с крупной индийской медиагруппой

Sony. Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Sony готовится бросить вызов Disney на мировом развлекательном рынке, объявив о слиянии с крупнейшей индийской медиагруппой Zee. Объединение активов позволит создать конгломерат, насчитывающий более 70 телеканалов и киностудий, передает Financial Times.

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В конце 1980-х годов Sony ошеломила мир приобретением Columbia Pictures за три миллиарда долларов и грандиозными амбициями покорить Голливуд. Три десятилетия спустя японский гигант индустрии развлечений придерживается той же стратегии в индийском Болливуде.

Получившая одобрение сделка между японским гигантом и Zee, крупнейшей медиагруппой Индии, открыла путь к созданию развлекательного конгломерата стоимостью 10 млрд долларов. Sony сталкивается с серьезным вызовом со стороны Disney Star (крупнейшей телесети Индии) и других богатых конкурентов.

В частности, одним из основных конкурентов является потоковый сервис JioCinema, принадлежащий индийскому магнату Мукешу Амбани. Именно с этими компаниями Sony будет бороться за доминирование на рынке развлечений в стране с населением 1,4 млрд человек.

Генеральный директор Sony Кенитиро Есида убежден в возможностях объединенной группы. Согласно некоторым прогнозам, Индия, которая в прошлом году обогнала Великобританию в качестве пятой по величине экономики мира, может превзойти Германию и Японию, и стать третьей по величине экономикой к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2035129-sony-gotovitsya-pokorit-bollivud-obedinivshis-s-krupnoy-indiyskoy-mediagruppoy/