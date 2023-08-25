Акции Nvidia выросли благодаря спросу на искусственный интеллект

NVIDIA. Иллюстративное фото: pixabay.com

Nvidia превзошла ожидания аналитиков во втором квартале 2023 года. Акции компании выросли почти на 9,5% до 515,89 долларов. Это демонстрирует растущий интерес инвесторов к технологии искусственного интеллекта, передаёт Quartz.

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С мая по июль 2023 года выручка Nvidia выросла до рекордных 13,51 млрд долларов, что более чем вдвое превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Уолл-стрит прогнозировала выручку в 11,9 млрд долларов. Прибыль компании подскочила на 843% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

"Началась новая компьютерная эра. Компании по всему миру переходят от универсальных вычислений к ускоренным, а также к генеративному искусственному интеллекту", — заявил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, выпускает самые востребованные новейшие чипы H100. Пока технологические гиганты, от Salesforce до Microsoft, создают приложения с искусственным интеллектом, которым требуется аппаратное обеспечение, более мелкие компании используют преимущества чипов H100, так как они работают быстрее, что, в свою очередь, позволяет сокращать расходы.

Спрос на чипы от Nvidia превышает предложение, и компании приходится наращивать производственные мощности. На фоне всего этого акции Nvidia выросли на 170% по сравнению с прошлым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033770-aktsii-nvidia-vyrosli-blagodarya-sprosu-na-iskusstvennyy-intellekt/