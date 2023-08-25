Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Акции Nvidia выросли благодаря спросу на искусственный интеллект

Опубликовано:

Чип NVIDIA на плате
NVIDIA. Иллюстративное фото: pixabay.com

Nvidia превзошла ожидания аналитиков во втором квартале 2023 года. Акции компании выросли почти на 9,5% до 515,89 долларов. Это демонстрирует растущий интерес инвесторов к технологии искусственного интеллекта, передаёт Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С мая по июль 2023 года выручка Nvidia выросла до рекордных 13,51 млрд долларов, что более чем вдвое превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Уолл-стрит прогнозировала выручку в 11,9 млрд долларов. Прибыль компании подскочила на 843% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

"Началась новая компьютерная эра. Компании по всему миру переходят от универсальных вычислений к ускоренным, а также к генеративному искусственному интеллекту", — заявил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, выпускает самые востребованные новейшие чипы H100. Пока технологические гиганты, от Salesforce до Microsoft, создают приложения с искусственным интеллектом, которым требуется аппаратное обеспечение, более мелкие компании используют преимущества чипов H100, так как они работают быстрее, что, в свою очередь, позволяет сокращать расходы.

Спрос на чипы от Nvidia превышает предложение, и компании приходится наращивать производственные мощности. На фоне всего этого акции Nvidia выросли на 170% по сравнению с прошлым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033770-aktsii-nvidia-vyrosli-blagodarya-sprosu-na-iskusstvennyy-intellekt/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.