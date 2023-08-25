Американские производители чипов заявили, что Huawei запустила несколько секретных предприятий

Huawei. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Американская Ассоциация производителей полупроводников заявила, что компания Huawei создала комплекс секретных предприятий по производству чипов по всему Китаю с целью обойти санкции, введенные в США, передаёт The Guardian.

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По данным Ассоциации, китайская технологическая компания приступила к производству чипов в прошлом году и получила примерно 30 млрд долларов в виде государственного финансирования. Компания приобрела как минимум два действующих завода и строит ещё три. В 2019 году Министерство торговли США добавило Huawei в список экспортного контроля из соображений безопасности. Компания отрицает, что представляет угрозу безопасности потребителей США.

По мнению представителей Ассоциации, Huawei открывает заводы от имени другой компании и намеревается обойти ограничения правительства США на закупку американского оборудования для производства чипов.

Компания Huawei была внесена в торговый список в США, который запрещает большинству поставщиков поставлять компании товары и технологии без соответствующей лицензии. Чиновники продолжают ужесточать контроль, чтобы лишить Huawei возможности покупать или разрабатывать полупроводниковые чипы, которые используются в большинстве продуктов компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033769-amerikanskie-proizvoditeli-chipov-zayavili-chto-huawei-zapustila-neskolko-sekretnyh-predpriyatiy/