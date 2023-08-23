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Tesla подала в суд на двух экс-сотрудников за утечку данных

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Электромобиль Tesla на заправке
Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla подала в суд на двух бывших сотрудников из-за массовой утечки данных. Согласно заявлению компании, сотрудники передали данные 75 тысяч пользователей одному из немецких СМИ, передает Quartz.

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10 мая немецкое издание Handelsblatt сообщило Tesla, что оно получило конфиденциальную информацию о нынешних и бывших сотрудниках Tesla, включая имена и контактную информацию (адреса, номера телефонов и адреса электронной почты). Офис по защите данных в Бранденбурге, где находится европейская фабрика Tesla, охарактеризовал утечку данных как массовую.

В ходе расследования производитель электромобилей обнаружил, что два бывших сотрудника Tesla незаконно передали данные журналистам. Об этом заявил Стивен Элентух, специалист по обеспечению конфиденциальности данных в Tesla. Хотя компания заявила, что еще не выявила доказательств неправомерного использования данных, она все же приняла меры для пресечения нарушения.

При этом в Сеть просочились данные о зарплате сотрудников, банковские реквизиты клиентов, секретные данные с производства и многое другое. Утечка данных также включала около 40 тысяч жалоб клиентов на функции автономного вождения в электрокарах. Кроме того, среди переданных данных был номер социального страхования основателя компании Илона Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033447-tesla-podala-v-sud-na-dvuh-eks-sotrudnikov-za-utechku-dannyh/

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